Um resgate curioso em São Leopoldo, no Vale do Sinos, chamou atenção na última terça-feira (14). Uma égua foi retirada de um apartamento, no bairro Campina, onde permaneceu por 10 dias. Ela foi levada para um haras de forma temporária em em Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e recebeu a visita de GZH.