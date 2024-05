Uma égua resgatada pelo Corpo de Bombeiros de dentro de um apartamento em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi encaminhada a um haras, em Novo Hamburgo. O animal, que atende pelo nome de Sarita, passou 10 dias isolado no terceiro andar de um prédio e pertence a um morador de uma comunidade que fica em frente ao condomínio.