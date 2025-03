Morre Harley José Fontana, aos 74 anos

O economista Harley José Fontana morreu na sexta-feira (21), em Encantado , sua cidade natal, no Vale do Taquari, aos 74 anos . Ele enfrentava complicações decorrentes de diabetes e insuficiência renal.

— (Ele) Gostava de ajudar as pessoas e com isso se sentia muito bem — expressa.

Fontana trabalhou por muitos anos com seu pai e como representante comercial. Concluiu o Ensino Básico no Colégio Souza Doca, em Encantado, e formou-se em Economia na Universidade do Vale do Taquari (Univates).