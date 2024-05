O governador do Estado, Eduardo Leite, publicou em rede social na noite de quinta-feira (2) apelo para que as Forças Armadas destinem os quatro helicópteros disponíveis no RS — dois Black Hawk e dois Panther — no resgate das pessoas que estão refugiadas nos telhados de suas casas, no Vale do Taquari. Haveria pelo menos 70 pedidos de socorro na região.