O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) está dispensando desde a tarde desta quarta-feira (29) o pagamento da vistoria prévia para colocação de nova placa para proprietários de veículos que tiveram a original extraviada nas enchentes. Segundo o Detran, a medida é válida tanto para veículos de placa padrão Mercosul quanto para os que foram emplacados ainda no padrão anterior.