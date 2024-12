Montenegro extraditará empresário sul-coreano de criptomoedas Do Kwon para os EUA, segundo autoridades

Montenegro extraditará para os Estados Unidos o empresário sul-coreano de criptomoedas Do Kwon, que também é procurado pela Coreia do Sul pela falência multibilionária de sua empresa Terraform Labs, anunciou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira (27).

"O ministro da Justiça, Boja Bozovic, decidiu autorizar a extradição do suspeito Kwon Do Hyeong para os Estados Unidos", disse o ministério em um comunicado.

O magnata das criptomoedas, cujo nome verdadeiro é Kwon Do-Hyeong, foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital montenegrina, quando estava prestes a embarcar em um avião para Dubai com um passaporte costarriquenho falso.

Depois de uma série de decisões do judiciário montenegrino, o Tribunal Constitucional do país, na terça-feira, levantou o último obstáculo.

O tribunal anunciou que estava rejeitando o recurso do advogado de Do Kwon que contestava a decisão da Suprema Corte de setembro de que as condições para a extradição do empresário para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos foram cumpridas.