Duas bombas flutuantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) começaram a funcionar na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Mathias Velho, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Os equipamentos ajudam no escoamento da água. De acordo com a prefeitura, outros dois devem ser ligados até o final do dia.