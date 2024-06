Milhares de beneficiários do Bolsa Família que perderam os documentos em razão da cheia no Rio Grande do Sul poderão ser identificados pela biometria da Justiça Eleitoral. A ação vai garantir que as famílias recebam ainda um benefício adicional, referente à calamidade pública, a ser pago pela Caixa Econômica Federal às vítimas da enchente.