As centenas de pessoas que aguardavam resgates na empresa Datacom, localizada no bairro Industrial, em Eldorado do Sul, começaram a ser resgatadas na manhã desta segunda-feira (6), segundo o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. De acordo com relatos, dezenas de famílias dos bairros mais devastados pela enchente ocuparam a empresa desde a última sexta-feira (3).