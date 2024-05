O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas Gonçalves, afirmou, na manhã deste domingo (5), em entrevista à Rádio Gaúcha, que a situação do município é de “extrema calamidade”, em meio à chuva e enchentes que atingem severamente o Rio Grande do Sul. Na cidade, com cerca de 40 mil habitantes, há cerca de 20 a 30 mil desabrigados, segundo o prefeito.