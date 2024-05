O maior navio de guerra da Marinha do Brasil e da América Latina já está em deslocamento ao Rio Grande do Sul para auxiliar as vítimas das fortes chuvas e enchentes. A embarcação possui duas estações de filtragem de água, capazes de purificar até 20 mil litros por hora, e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A previsão é de que atraque no porto de Rio Grande no próximo sábado (11).