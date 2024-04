Moradores do sul do Estado seguem relatando problemas em razão da falta de energia elétrica. Entre a noite de 20 de março e a madrugada de 21, um temporal com ventos acima de 100 km/h atingiu a região. A CEEE Equatorial afirmou que todo o fornecimento de luz foi restabelecido, diferentemente do que é relatado pelas prefeituras e pelos clientes.