A tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (21) causou estragos, com árvores e postes caídos, casas destelhadas e alagamentos, no sul do Estado. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas rajadas de vento de até 137 km/h, em Rio Grande. Também houve ventania em Pelotas, com rajadas de 111 km/h, e Canguçu, com 90 km/h.