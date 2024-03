A frente fria que traz chuva ao RS pode causar estragos e trazer grande volume de água em um curto período de tempo em algumas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (20), quatro alertas de tempestades válidos para esta quinta (21). Os mais severos, de cor vermelha, e também os intermediários, cor laranja, abrangem todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (20) já havia sido emitido alerta laranja para alguns pontos do RS.