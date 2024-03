Nesta quinta-feira (21), uma frente fria avança pelo Estado. Desta forma, a condição no território gaúcho será de muita nebulosidade e instabilidade. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, a chuva será de intensidade moderada a forte e se concentra entre a madrugada e à tarde. Nas Missões, no Norte e na Serra, há alerta para temporais ao longo do dia. No restante do Estado, a previsão também será de nebulosidade, porém, a chuva terá um menor volume. A temperatura cai em todo o RS. No litoral, há risco para vento de até 85/km e mar agitado, com ondas de até 2,5 metros.