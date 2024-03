O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade em parte do Rio Grande do Sul para esta quarta-feira (20). O primeiro deles, laranja, é válido até as 23h59min e indica perigo em áreas da Fronteira Oeste, da Região Central e do Sul. Para conferir os alertas para esta quinta, também anunciados pelo órgão clique aqui.