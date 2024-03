Foi para registrar a beleza onde, geralmente, só se enxerga a deficiência que a fotógrafa Mariléia Schmitt, 41 anos, a Mari, iniciou o projeto Especiais do Bem há nove anos, em Canoas, cidade em que mora. A iniciativa ocorre sempre em março, quando se comemora, no dia 21, o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down, e promove uma sessão de fotos de pessoas que têm a condição genética.