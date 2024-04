Quase metade dos 6 mil moradores de Cerrito, no Sul do Estado, estão há 10 dias sem energia elétrica, desde que um temporal atingiu o município na madrugada de 21 de março. Em nota divulgada na sexta-feira (29), a CEEE Equatorial afirma que restabeleceu a energia para 99% dos clientes no Estado, mas não dá prazo para solucionar a questão de Cerrito.