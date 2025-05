Gauff vai à semifinal em Roma e espera por Sabalenka

Gauff vibra com vitória e vaga na semifinal. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A terceira semifinalista do WTA 1000 de Roma é a estadunidense Coco Gauff. Nesta quarta-feira (14), em confronto equilibrado, ela derrotou a russa Mirra Andreeva em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5) e garantiu presença nesta fase do torneio italiano pela terceira vez, repetindo as campanhas de 2021 e 2024.

Vice-campeã em Madri há duas semanas, a tenista de 21 anos terá como próxima rival a vencedora do confronto entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica em Paris. A partida será disputada ainda nesta quarta, às 14h (de Brasília).

Contra Sabalenka, o retrospecto de Gauff é de cinco vitórias em 10 partidas, sendo que o último duelo ocorreu em Madri. Diante de Zheng, a campeã do US Open de 2023 venceu duas vezes em dois confrontos, um deles nas quartas de final de Roma no ano passado.

A outra semifinal já está definida e terá a italiana Jasmine Paolini e a estadunidense Peyton Stearns, grande surpresa do torneio e que vem de vitórias sobre a compatriota Madison Keys, a japonesa Naomi Osaka e a ucraniana Elina Svitolina.

Como foi o jogo

Andreeva (E) cometu muitos erros diante de Gauff (D). FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Em um excelente temporada, com dois títulos e apenas seis derrotas em 33 partidas, Andreeva vem sendo a jogadora que mais tem evoluído no circuito. A russa de apenas 18 anos já é a número 7 da classificação mundial e neste ano ganhou dois WTA 1000, em Dubai e Indian Wells, sendo que neste último derrotou Sabalenka na decisão.

Mais experiente, apesar da pouca idade, Gauff começou melhor e com uma quebra fez 5 a 3 e sacou para fechar a primeira parcial. Andreeva conseguiu se recuperar e devolver a quebra, mas não conseguiu sustentar o saque na sequência e acabou frustrada ao ser batida por 6/4, cometendo 28 erros não forçados contra 14 da rival.

Na segunda parcial, Gauff aproveitou a instabilidade da russa e logo abriu 2-0, com uma quebra no segundo game. Mas Andreeva se aproveitou de alguns erros e devolveu o break point em 1-2 e depois empatar o set e forçar um tie-break, que terminou com a vitória da tenista dos Estados Unidos por 7 a 5.