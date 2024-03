Jaqueline Tedesco, 26 anos, apresentou melhora do quadro de saúde na tarde desta quinta-feira (14). Ela está internada desde o sábado (9), quando teve 30% do corpo queimado após um acidente com um aparelho de fondue no restaurante Le Petit, em Rio Grande, no sul do Estado. A informação sobre o estado de saúde foi divulgada pelo namorado dela, Jariel Zacca.