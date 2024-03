Foco, determinação, disciplina e humildade. São valores desenvolvidos na prática dos esportes e muito valorizados pelo professor de artes marciais Jerri Adriane Navaes dos Santos, 53 anos, que dá aulas de caratê para as crianças do bairro Guajuviras, em Canoas. O Guerreiros do Tatame, como é chamado o projeto, atende crianças de três a 10 anos de forma gratuita.