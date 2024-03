Caxias do Sul passa a contar com um núcleo da Central Única das Favelas (Cufa), que iniciou os trabalhos na Serra nesta segunda-feira (4). A organização não-governamental (ONG) deve atender, além de Caxias, as cidades de Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha, com o objetivo de potencializar pessoas empreendedoras que vivem em comunidades, além de impulsionar o desenvolvimento das próprias favelas.