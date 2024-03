Um avião monomotor registrado junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como pertencente à Polícia Federal caiu na manhã desta quarta-feira (6) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, três pessoas estavam a bordo da aeronave. Duas morreram com a queda.



A Polícia Federal confirmou que os dois tripulantes que faleceram no local são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Segundo a instituição, os agentes operavam como comandantes da aeronave.



O terceiro tripulante, um mecânico terceirizado, é Walter Luís Martins, que foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo a PF, ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.