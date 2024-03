Após seis meses da tragédia que matou 53 pessoas no Rio Grande do Sul, cinco pessoas seguem desaparecidas no Vale do Taquari, região mais afetada pelas enchentes de setembro de 2023. As buscas, no entanto, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) em meados de janeiro, quando foram localizados alguns restos mortais.