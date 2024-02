Uma fiscalização do programa Segurança Alimentar RS do Ministério Público (MP) vistoriou quatro mercados de Tramandaí nesta quinta-feira (8). Três foram autuados, sendo um deles totalmente interditado por apresentar péssimas condições de higiene. No total, a operação apreendeu 6,3 toneladas de alimentos e produtos impróprios para consumo.