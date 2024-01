Um barco pesqueiro pegou fogo a 300 metros da faixa de areia da praia de Pântano do Sul, em Florianópolis, neste domingo (7). Foi o segundo caso em dois dias: no sábado (6) outra embarcação foi atingida por um incêndio em Balneário Camboriú, no mesmo litoral. Nos dois casos, a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros Militares se mobilizaram para o combate às chamas.