O corpo de um homem foi encontrado em uma casa que foi totalmente incendiada na noite de sexta-feira (5) em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. O fogo começou por volta 23h45min em uma casa na localidade do Passo dos Varões, no interior do município. O corpo encontrado na casa passará por perícia para identificação oficial e esclarecimento da causa da morte. Segundo relato de familiares ao Corpo de Bombeiros de Vacaria, um homem de 56 anos morava na casa e estava no local.