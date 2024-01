Foram presos na noite do sábado (6) os suspeitos de um ataque que resultou em duas mortes no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, no fim da tarde do mesmo dia. Foram detidas pelo 20° Batalhão de Polícia Militar e pelo Comando de Policiamento da Capital cinco pessoas supostamente envolvidas no caso. Além dos homicídios, elas devem ser investigadas por porte ilegal de arma de fogo e roubo de veículo.