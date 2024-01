Os valores pagos em ações trabalhistas no Rio Grande do Sul em 2023 registraram crescimento de 21% na comparação com o ano anterior, alcançando a marca de R$ 5,2 bilhões. O levantamento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) foi obtido por GZH, nesta sexta-feira (26). Em 2022, foram pagos R$ 4,3 bilhões e, em 2021, R$ 3 bilhões.