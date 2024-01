O Tribunal de Justiça (TJ) manteve nesta terça-feira (23) a decisão que determina que a RGE restabeleça o fornecimento de energia elétrica para sete municípios do Vale do Taquari que foram afetados durante o temporal que atingiu o Estado na terça da última semana (16). A liminar atende a um pedido do Ministério Público, que ingressou com uma ação civil pública no domingo (21), pedindo a manutenção do serviço.