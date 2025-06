Anvisa determina apreensão de repelente clandestino; saiba qual

Repelente: qual escolher?

Creme, spray... Qual o melhor formato?

Normalmente, a eficácia do repelente não muda de acordo com a forma de apresentação. Mesmo assim, nas crianças pequenas, o infectologista Marcelo Otsuka explica que é mais indicado usar os repelentes em creme.

A partir de qual idade aplicar?

Além disso, repelentes com o princípio ativo DEET só podem ser usados a partir dos dois anos e, até os 12 anos, a concentração da substância deve ser reduzida. De acordo com a Anvisa, nessa faixa etária, só é permitido o uso de repelentes com esse ingrediente em concentração de até 10% e, no máximo, três vezes ao dia.