Grupo RBS participa da Gramado Summit 2025

Grupo RBS renova parceria com a Gramado Summit. Gramado Summit / Divulgação

Conectado com os eventos e temas que movimentam o interior gaúcho, o Grupo RBS renova parceria com a Gramado Summit, que deve reunir 20 mil pessoas no Serra Park, em Gramado, entre os dias 4 e 6 de junho. O público poderá acompanhar discussões sobre negócios, tecnologia e inovação, além de conferir transmissões ao vivo direto do Estúdio RBS.

Entre os destaques da participação da RBS no evento está um bate-papo especial sobre lideranças femininas. Na sexta-feira (6), Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS e head do Planeta Atlântida, conduz ao lado de Samantha Almeida, diretora de Marketing da Globo, o painel “Marcas com propósito, equipes com alma: o papel da liderança feminina na transformação da comunicação". Mediadas por Liana Bazanela, co-founder da HOC Sports, as painelistas vão compartilhar experiências sobre a criação de marcas mais relevantes, humanas e conectadas com seu tempo a partir de estratégias de marca, inovação em produtos, eventos e narrativas.

Além de ações de engajamento e distribuição de brindes, o Estúdio RBS receberá transmissões de programas ao vivo ao longo da Gramado Summit. Na quarta-feira (4), dia da abertura do evento, o público poderá acompanhar o Timeline, da Gaúcha, e o Tá Vazando e o ATL Pop Rock, da Atlântida Serra. Já na quinta-feira (5), a atração será o Despertador, da Atlântida.

Reforçando seu propósito em estar ao lado das comunidades gaúchas, dando voz aos temas que mais as impactam, o Grupo RBS apresentará, durante a Gramado Summit, o novo correspondente da região: Gabriel Costa. Ele começa a atuar nesta semana como repórter multimídia nos veículos da RBS.

​Confira a programação da RBS na Gramado Summit

Dia ​4 de junho

​10h: Transmissão do Timeline, da Gaúcha, para todo o Estado​

13h: Palestra Tenha amigos e Se Torne a Pessoa mais Rica do Mundo, com Luciano Potter, na Arena Magalu;

​16h: Transmissão Tá vazando e da ATL Pop Rock, da Atlântida, para a região da Serra​​

16h45: Painel “Moda que aproxima: humanização como estratégia no varejo”, com a comunicadora Kelly Matos ao lado de Fábio Faccio, CEO das Lojas Renner, e Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade das Lojas Renner, na Arena Magalu

17h30: Palestra “Ressignifique-se: histórias para a sua vida”, com Alice Bastos Neves, na Arena Magalu.

Dia 5 de junho​

​7h: Transmissão do Despertador da Atlântida para todo o Estado

13h30: Painel "Como a criatividade e as parcerias com criadores de conteúdo mudaram o jogo no mercado de apostas" com Chico Vendedor Raiz + Cássio Filter, diretor de marketing da KTO entrevistados por Marco Aurélio Souza, no Palco Insurgente

17h: Painel "Dormir bem virou destino? O futuro do Turismo Wellness e as tendências do novo luxo", com Rafa Peccin (GRUPO CASA), Felipe Pedroso (Cia do Sono), Rafaeli Aguilheiro e mediação de Juliana Bublitz, no Palco Insurgente;

17h30: Painel "Pode a inovação caber na panela?", com Roberta Sudbrack e Diogo Carvalho, no Palco Insurgente

Dia 6 de junho