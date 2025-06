Passo Fundo promove a Semana do Meio Ambiente com ações de educação ambiental; veja a programação

A partir desta segunda (2) até sexta-feira (6), Passo Fundo promove a Semana do Meio Ambiente, iniciativa que busca conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da preservação ambiental. A celebração vem na esteira do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de maio.

A programação inclui rodas de conversa e palestras sobre sustentabilidade, oficina de chás e a inauguração da Escola Pública de Sustentabilidade (confira abaixo).

Na tarde desta segunda-feira (2), alunos da Escola das Profissões realizaram apresentações e debateram sobre o tipo de fontes de energia utilizadas por países como o Brasil, Estados Unidos e China. O encontro aconteceu no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro.

— O objetivo era que eles traçassem uma linha do tempo da parte econômica e das fontes de energia desses países desde 50 anos atrás até agora para trazer a apresentação e discutir com o grupo. Queremos trazer essa visão para eles, e que tenham esse discernimento, de que os Estados Unidos, por exemplo, ainda usam muito carvão, enquanto grande parte do Brasil capta energia através das hidrelétricas — explica a coordenadora da Escola Pública de Sustentabilidade, Gabriela de Melo Tagliari.

A atividade "Detetives do Parque", que aconteceria nesta segunda-feira (2) no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro ao ar livre, foi adiada por conta da chuva. A ação deve ser realizada na quarta (4) ou sexta-feira (6), a depender da previsão do tempo.

Programação Semana do Meio Ambiente

Terça-feira (3)

14h: roda de conversa "Bem-estar animal", na Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Quarta-feira (4)

10h: palestra "Caminho dos Resíduos de Passo Fundo", na Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Quinta-feira (5)

14h: Detetives do Parque — atividade de conscientização e preservação do meio ambiente — no Parque da Gare

Sexta-feira (6)