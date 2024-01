As buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31, véspera de Réveillon, entraram nesta terça-feira (9) no nono no dia. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Militar procuram pela aeronave com foco em área de mata na região da Serra do Mar. Ainda não há pistas sobre a localização das vítimas.