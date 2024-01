A procura pelo helicóptero que desapareceu com quatro ocupantes após sair de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte paulista, entra no nono dia nesta terça-feira (9). Desde o último dia de dezembro, a aeronave não estabeleceu qualquer comunicação. A Força Aérea Brasileira (FAB) segue responsável pelas buscas desde então. As informações são do portal g1.