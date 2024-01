As buscas pelo helicóptero com quatro pessoas que desapareceu no último domingo (31), véspera de Réveillon, após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte do Estado, foram retomadas nesta quarta-feira (3) pela Força Aérea Brasileira (FAB). É o terceiro dia em que equipes especializadas procuram pela aeronave, agora com foco em área de mata na região da Serra do Mar.