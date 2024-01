A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPRS) encaminhou, nesta quinta-feira (18), um ofício para a CEEE Equatorial em busca de informações e providências com relação à demora para o restabelecimento da energia elétrica. O documento foi formulado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor e de Tutelas Coletivas (Nudecontu).