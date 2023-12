As buscas por dois homens, que desapareceram após uma embarcação pesqueira naufragar na última quinta-feira (7) na Praia do Cassino, nas proximidades do Farol Sarita, no limite de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, seguem na manhã deste sábado (9). Dos oito tripulantes, quatro sobreviveram, outros dois tiveram a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros e dois ainda não foram localizados.