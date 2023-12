Uma embarcação pesqueira naufragou na Praia do Cassino, nas proximidades do Farol Sarita, divisa de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, na manhã de quinta-feira (7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o barco, denominado Anelise Cardoso, é de Santa Catarina, mas estava tripulado por oito pescadores da cidade de São José do Norte, também no sul do RS.