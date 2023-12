A Defesa Civil de Maceió, em informou, nesta quinta-feira (7) que o afundamento acumulado do solo do bairro do Mutange, onde a Braskem extraía sal-gema, atingiu 1m99cm e a velocidade do afundamento é de 0,25cm por hora. O deslocamento vertical apresentado nas 24 horas anteriores ao relatório foi de 6cm.