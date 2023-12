A prefeitura de Santa Maria publicou em seu site, nesta segunda-feira (4), o edital da licitação para construção do memorial às vítimas da tragédia da Boate Kiss. A abertura da licitação está prevista para o dia 5 de janeiro, às 10h. É nesta data que as empresas interessadas devem apresentar as suas propostas. A concorrência prevê contratação por menor preço com empreitada por preço global, incluindo o fornecimento de material e mão de obra. O valor previsto é de pouco mais de R$ 5,4 milhões. A previsão de prazo para conclusão da obra é de 240 dias. O memorial será erguido onde ainda estão as ruínas da boate, na Rua dos Andradas, no centro da cidade.