A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) busca apoio para acomodação de integrantes da entidade durante o novo júri da tragédia da boate Kiss. De acordo com o presidente da associação, Flávio Silva, o objetivo é repetir a parceria obtida no primeiro júri, em dezembro de 2021, quando 49 pessoas ficaram hospedadas nos hotéis de trânsito do Comando Militar do Sul (CMS).