Um menino de três anos morreu na tarde desta quarta-feira (27), após se afogar em um açude no município de Ivoti, na região do Vale do Sinos. O Corpo de Bombeiros do município informou à reportagem de GZH que o fato foi aconteceu por volta das 12h45min, quando agentes da corporação foram contatados pelo avô da criança e por uma vizinha do local em que a ocorrência foi registrada.