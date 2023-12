Em meio à onda de forte calor que atinge o Rio Grande do Sul, temporais atingiram diversas cidades do Estado desde o fim da tarde desta sexta-feira (15). Em muitas destas localidades, a virada do tempo veio acompanhada de estragos. Uma morte foi registrada em Augusto Pestana, no Noroeste, onde uma mulher morreu após destroços de galpão atingirem um táxi. Em Caxias do Sul, na Serra, ao menos 12 pessoas ficaram feridas após uma estrutura de uma mostra artística desabar no Shopping Villagio Caxias.