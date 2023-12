Após a ruptura de uma parte da mina 18 da Braskem no domingo (10), a Defesa Civil de Maceió assegura que o afundamento do solo tende a desacelerar devido ao preenchimento da cavidade com rocha e água da lagoa. O tamanho da cratera formada sob a água ainda é desconhecido. A área já estava completamente evacuada desde o alerta de colapso emitido em 29 de novembro, e a Defesa Civil Municipal afirma que não há risco para a população.