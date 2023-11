Dois meses depois de uma cheia devastadora para o muncípio, Muçum volta a sofrer com a inundação do Rio Taquari em suas áreas mais baixas. Desde a rodovia RS-129, é possível ver, entre deslizamentos de terra e trechos bloqueados, casas com marcas da água, que chegou a 2m30cm no início da madrugada de domingo (19) — 50 centímetros acima da cota de inundação, que é de 1m80cm. No início da tarde desta segunda-feira (20), o nível do rio recuou para 98 centímetros, mas o fornecimento de água potável e de energia elétrica ainda estavam suspensos em grande parte da cidade.