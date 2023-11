É em um ginásio no bairro Jardim do Trabalhador, em Encantado, no Vale do Taquari, que Helena Pereira se abriga após ser atingida pela segunda enchente em menos de três meses. Mãe de quatro crianças e grávida do quinto, a auxiliar de produção se vê novamente diante do medo de não ter uma casa quando o bebê nascer.