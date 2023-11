Há no Rio Grande do Sul um refúgio natural que abriga 99 tipos de peixe, 44 variações de répteis e pelo menos três dezenas de espécies de mamíferos em meio a um emaranhado de rios e canais, juncos e aguapés. Poderia ser mais um entre tantos oásis verdejantes em solo gaúcho, mas um detalhe o diferencia de qualquer outro ambiente: está a menos de um quilômetro do principal centro urbano do Estado.