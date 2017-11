Ibama / divulgação

A construção de um posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) na Rota do Sol está orçada em R$ 1.088.584. O valor está previsto na licitação lançada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para contratar uma empresa para a obra.

O prédio vai ficar em um terreno doado ao Estado no km 252 da RS-453, ao lado do posto Charrua, na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula. A unidade terá 362,17 m² e também deve receber balança e área de transbordo de carga. O equipamento de pesagem foi comprado pelo Estado em 2014, mas a instalação depende da construção do posto de fiscalização.

Os envelopes da concorrência foram abertos no dia 17 de outubro. Duas das sete empresas candidatas foram inabilitadas e o certame está em fase de recurso.

A construção de uma unidade do CRBM faz parte de uma série de exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que concedeu a licença de operação da rodovia no fim de 2014. O órgão federal determina ações para minimizar o impacto da rodovia no meio ambiente, já que ela corta áreas de preservação. Entre elas, está o rápido atendimento a acidentes.