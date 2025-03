Morre Stedman Pearson, cantor da banda Five Star, aos 60 anos

Cantor estava em tratamento de diálise. @stedman_official / Instagram / Reprodução

O cantor britânico Stedman Pearson, integrante da banda Five Star, morreu aos 60 anos no último domingo (9). Segundo a família, que anunciou o falecimento nas redes sociais, ele lutava contra o diabetes e estava em tratamento de diálise.

Natural de Essex, na Inglaterra, Stedman era o mais velho dos cinco irmãos que formavam o Five Star. Criado pelo pai, Buster Pearson, o grupo surgiu em 1983 e conquistou sucesso com seu estilo pop e coreografias sincronizadas, chegando a ser considerado uma versão britânica do Jackson 5.

Sucesso nos anos 1980

O Five Star lançou seu primeiro álbum, Luxury of Life, em 1985, mas foi com Silk and Steel, de 1986, que alcançou o topo das paradas do Reino Unido.

Entre os maiores sucessos da banda estão as músicas System Addict, Can’t Wait Another Minute e Rain or Shine. Em 1987, o grupo venceu o Brit Award na categoria Melhor Grupo Britânico.

Após a separação em 1995, os irmãos voltaram a se reunir em 2001 e novamente em 2012, mantendo as apresentações até 2016. Fora da música, Stedman Pearson participou de programas de TV, como The All Star Talent Show (2006) e Celebrity Scissorhands (2008).

Em nota oficial publicada no Instagram, a família descreveu Stedman como "um verdadeiro cavalheiro até o fim" e destacou seu carinho como filho, irmão e tio. "Que as memórias e o amor que ele nos deu sejam nosso maior conforto. Ele fará muita falta", escreveram os familiares.